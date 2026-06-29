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"الخارجية" تسمح بسفر مواطني الدولة إلى لبنان اعتبارًا من 29 يونيو 2026

شعار وزارة الخارجية
29 يونيو 2026 22:00

تعلن وزارة الخارجية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026.

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وتؤكد وزارة الخارجية أن التسجيل في خدمة "تواجدي" إجباري قبل السفر ولا يمكن مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل تفاديًا لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية، بما في ذلك تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان، وأرقام التواصل في حالات الطوارئ.
ويتعين على مواطني الدولة إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة "تواجدي"، وإعادة تحديث بياناتهم في حال طرأ أي تغيير عليها، والتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج (97180024+)، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازمين.

المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
لبنان
السفر
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