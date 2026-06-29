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«دار البر» تدشن حملة «صيف الإحسان»

شعار جمعية دار البر
30 يونيو 2026 01:01

دبي (الاتحاد)

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أطلقت جمعية دار البِر حملتها الموسمية «صيف الإحسان»، والتي تتضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع الإنسانية والتنموية الهادفة إلى تعزيز التكافل المجتمعي وتلبية احتياجات الفئات المستفيدة خلال فصل الصيف، وذلك في إطار رسالتها الرامية إلى ترسيخ قيم العطاء والعمل الخيري المستدام.
وتشتمل الحملة على مبادرة رعاية المساجد التي تهدف إلى توفير بيئة أكثر راحة للمصلين وروّاد بيوت الله، من خلال تركيب المظلات في عدد من المساجد، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وتوفير مياه الشرب الباردة للمصلّين خلال أشهر الصيف.
كما تتضمن الحملة مبادرة الآبار التي تستهدف توفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحتاجة في عدد من الدول، عبر تنفيذ مشاريع حفر الآبار ودعم وقف الآبار. وتشمل الحملة كذلك مبادرة مخصّصة لدعم العمال خلال فصل الصيف، من خلال توفير عدد من الاحتياجات الضرورية التي تساعدهم على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، ومبادرة «البيوت الآمنة»، وتستهدف دعم الأُسر المتعففة والمحتاجة، عبر تنفيذ أعمال صيانة المساكن، وتوفير أجهزة التكييف والثلاجات، إضافة إلى المساهمة في سداد فواتير الكهرباء للأُسر غير القادرة، بما يسهم في توفير حياة كريمة ومستقرّة لها.
وقال  يوسف اليتيم، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية، إن حملة «صيف الإحسان» تُجسّد حرص الجمعية على استثمار مواسم الخير في إطلاق مبادرات إنسانية نوعية تلبّي الاحتياجات الفعلية للمستفيدين داخل الدولة وخارجها، وتسهم في تعزيز جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً.

دار البر
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