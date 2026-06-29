اليوم.. انطلاق أولى رحلات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة

هالة الخياط (أبوظبي)

تنطلق اليوم أولى رحلات قطار الركاب بين إمارة أبوظبي وإمارة الفجيرة، في خطوة تاريخية تدشّن أول خدمات نقل الركاب على شبكة قطارات الاتحاد، لتفتح بذلك فصلاً جديداً في مسيرة تطوير منظومة النقل المستدام في دولة الإمارات، وتعزز الربط بين المدن عبر وسيلة نقل حديثة تتميز بالسرعة والكفاءة والراحة.

ويمثل تشغيل المسار الأول بين أبوظبي والفجيرة محطة مفصلية في مشروع السكك الحديدية الوطني، إذ يختصر زمن الرحلة إلى ساعة و45 دقيقة، ويوفّر خياراً جديداً للتنقل اليومي والسياحي، بما يسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف إمارات الدولة، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.



3 رحلات

تنطلق الخدمة بواقع ثلاث رحلات يومية في كل اتجاه، إذ تغادر القطارات من أبوظبي عند الساعة 8:19 صباحاً و1:53 ظهراً و6:39 مساءً، فيما تنطلق الرحلات من الفجيرة عند 5:34 صباحاً و10:59 صباحاً و5:28 مساءً، بما يوفّر مرونة أكبر للمسافرين سواء لأغراض العمل أو السياحة أو التنقل اليومي.



الأسعار

تبدأ أسعار التذاكر من 55 درهماً للدرجة المريحة و120 درهماً للدرجة المميزة، فيما تتاح الحجوزات وشراء التذاكر عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني، بعد أن شهدت الخدمة إقبالاً كبيراً منذ فتح باب الحجز في 23 يونيو الجاري، حيث تصدر تطبيق قطارات الاتحاد قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلاً في دولة الإمارات، في مؤشر يعكس الاهتمام الواسع بالمشروع، وتطلع الجمهور للاستفادة من خدماته.



13 قطاراً

يضم أسطول الخدمة 13 قطاراً حديثاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 راكب للقطار الواحد، فيما صُممت القطارات والمحطات لتوفير تجربة سفر متكاملة تجمع بين الراحة والتقنيات الحديثة، مع مراعاة احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم والعائلات، إلى جانب خدمات الضيافة والمرافق التجارية.



تكامل

يُعد قطار الركاب أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعزز تكامل منظومة النقل في الدولة إلى جانب شبكات الطرق والموانئ والمطارات، كما يسهم في دعم الحركة السياحية والتجارية، ويعزّز سهولة الوصول بين المدن، بما يواكب رؤية الإمارات في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم جودة الحياة والتنمية الاقتصادية.



توسع

يمثل تشغيل أولى الرحلات بداية مرحلة جديدة من التوسع في خدمات نقل الركاب على شبكة السكك الحديدية الوطنية، حيث من المقرر افتتاح محطتي دبي والذيد في سبتمبر المقبل، تليهما محطات منطقة الظفرة في ديسمبر، ثم محطة الشارقة في مارس 2027، ضمن خطة تستهدف بناء شبكة وطنية متكاملة تربط مختلف إمارات الدولة.