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علوم الدار

نائب حاكم أم القيوين يشهد تخريج دفعة «العز والشموخ» بالكلية التطبيقية البريطانية

أحمد بن سعود يتوسط الخريجين (وام)
30 يونيو 2026 01:04

أم القيوين (وام)

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، أن التعليم يشكل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل نهجاً راسخاً تنتهجه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإعداد أجيال تمتلك العلم والمعرفة والقدرة على الابتكار والمنافسة عالمياً.
جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج دفعة «العز والشموخ» للعام الأكاديمي 2025 - 2026، الذي نظمته الكلية التطبيقية البريطانية في المركز الثقافي بأم القيوين، بحضور عدد من المسؤولين وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
وأشار سموه إلى أن احتفاء الوطن بخريجيه يعكس المكانة التي يحظى بها قطاع التعليم في مسيرة التنمية الشاملة، ودوره في إعداد طاقات وطنية قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات، وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات.
وأشاد سموه بجهود المؤسسات التعليمية في تطوير برامجها الأكاديمية، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تواكب متطلبات المستقبل، وتشارك بفاعلية في دعم التنمية المستدامة، متمنياً للخريجين والخريجات دوام التوفيق والنجاح، وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم في ميادين العمل والعطاء.
وأكد العميد التنفيذي للكلية التطبيقية البريطانية، أحمد جمال الصوفي، في كلمته، أن تخريج دفعة «العز والشموخ» يجسد ثمرة رؤية الكلية الهادفة إلى إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.
وفي ختام الحفل، قام سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا بتكريم الخريجين والخريجات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

أم القيوين
الإمارات
أحمد بن سعود المعلا
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