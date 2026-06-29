الثلاثاء 30 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات حميد النعيمي.. هيئة الأعمال الخيرية العالمية تؤهّل مجمعاً تعليمياً وتدعم القطاع الصحي في سوريا

جهود كبيرة لتأهيل مجمع تعليمي في سوريا (وام)
30 يونيو 2026 01:04

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
سوريا تدعو لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية على أراضيها
اليوم.. انطلاق أولى رحلات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، تواصل هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفيذ مشاريعها الإنسانية والتنموية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم المجتمعات، وتحسين جودة الحياة، من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات حيوية في قطاعي التعليم والصحة.
وفي هذا الإطار، أعلنت «الهيئة» إنجاز مشروع صيانة المجمع التعليمي في مدينة اللطامنة بمحافظة حماة السورية، ويتكون من خمس مدارس، ليكون منارة تعليمية تسهم في نشر العلم والمعرفة، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلبة.
وفي الجانب الصحي، دعمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مستشفى الرقة الوطني، من خلال توفير مجموعة من الأجهزة والمستلزمات الطبية لأقسام التوليد والأطفال، شملت أسرّة عناية، وأجهزة تنفس آلي وإيكو نسائياً، وأجهزة شوارد، وتخثير كهربائي، ومخبراً كيميائياً، ومحطة للأكسجين.
وشملت تجهيزات قسم الأطفال وحديثي الولادة توفير أجهزة منفسة «تهوية»، وحواضن، وطاولات وضوء عمليات، وأجهزة تخدير آلي وكهربائي، وسحب مفرزات، وأجهزة مونيتور، وفحص الأذن، وكشف وريد، وقياس حرارة عن بُعد، بما يعزز جاهزية المشفى وقدرته على تقديم خدمات صحية متكاملة.
وأكد  الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لـ«الهيئة»، أن هذه المشاريع تجسد حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين حياة المحتاجين، وتعزز مقومات الاستقرار والتنمية في المجتمعات.
ورفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم عجمان، وذلك لدعمه المتواصل للمشاريع الإنسانية خصوصاً في سوريا، والتي تشمل تنفيذ مشاريع تعليمية، ومرافق صحية حيوية تعيد الأمل للمحتاجين، وتعزز جودة حياتهم.
وأضاف الخاجة أن هذه المواقف النبيلة ليست بغريبة على سموه، الذي طالما كان خير عون وسنداً دائماً للصديق والبعيد؛ إذ يجسد سموه نموذجاً في البذل، ويمتد عطاؤه ليشمل دعم المحتاجين وإغاثة المنكوبين في أنحاء العالم، موضحاً أن هذه المشاريع التنموية المستدامة بسوريا امتداد لنهج سموه الراسخ ونهج الدولة لتمكين المجتمعات، والارتقاء بالإنسان، لتظل الإمارات تحت قيادتها الرشيدة منارة للخير والعطاء.

حميد النعيمي
الإمارات
سوريا
هيئة الأعمال الخيرية العالمية
حاكم عجمان
آخر الأخبار
«جوهرة المونديال» يرفض ريال مدريد!
الرياضة
«جوهرة المونديال» يرفض ريال مدريد!
30 يونيو 2026
ترامب يجيب عن أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اجتماع أميركي إيراني بالدوحة اليـوم
30 يونيو 2026
آثار معارك وقصف في منطقة دنيبروبتروفسك
الأخبار العالمية
قتلى بقصف روسي على أوكرانيا
30 يونيو 2026
جانب من بغداد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة العراقية: ملاحقة الفاسدين انطلقت ولن تتوقف
30 يونيو 2026
سوري قرب قذيفة مدفعية بقرية عابدين في محافظة درعا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا تدعو لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية على أراضيها
30 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©