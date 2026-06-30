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علوم الدار

محمد بن راشد: ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور الـ16 ضمن نهائيات كأس العالم

محمد بن راشد: ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور الـ16 ضمن نهائيات كأس العالم
30 يونيو 2026 08:33

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب بعد التأهل لدور الـ16 ضمن نهائيات كأس العالم.
وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»:«ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور الـ16 ضمن نهائيات كأس العالم.. روح قتالية..ومباراة حاسمة.. وإبهار عربي أمام العالم.. فرحتنا اليوم مغربية.. ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب».

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