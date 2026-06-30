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سعود بن صقر يستقبل سفير مملكة هولندا لدى الدولة بمناسبة انتهاء مهام عمله

سعود بن صقر يستقبل سفير مملكة هولندا لدى الدولة بمناسبة انتهاء مهام عمله
30 يونيو 2026 14:38

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، سعادة خيرارد بول ماري هوبير شتيغس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموّه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة هولندا، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويحقق الازدهار للشعبين.

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وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود سعادة السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، عبّر سعادة خيرارد بول ماري هوبير شتيغس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين مملكة هولندا ودولة الإمارات، وبمكانتها الإقليمية والدولية الرائدة، وما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله لدى الدولة.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
هولندا
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