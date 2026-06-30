نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي يكرّم صاحب فكرة الدوريات الفارهة

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن إدخال السيارات الفارهة ضمن أسطول دوريات شرطة دبي أسهم في إحداث نقلة نوعية في الصورة الذهنية للعمل الشرطي، وتحويله من الدور الأمني التقليدي إلى نموذج مجتمعي يدعم الاقتصاد والسياحة، ويواكب توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة دبي وجهةً سياحية ذات سمعة عالمية.

وأكد معاليه، خلال تكريم معاليه السيد علي حسن المرزوقي، صاحب فكرة إدخال السيارات الفارهة إلى أسطول دوريات شرطة دبي أن تبني الأفكار الإبداعية والابتكارية يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز ريادة شرطة دبي

جاء التكريم، تقديراً لنجاح الفكرة منذ تطبيقها، وما حققته من تميز لشرطة دبي على مستوى المؤسسات الشرطية في العالم.

وقال علي حسن المرزوقي إن فكرة الدوريات الفارهة جاءت انطلاقاً من المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي، والرغبة في تحويل دورية المرور إلى وجهة سياحية وتفاعلية تجذب السياح وصناع الأفلام العالمية، بما يمنح المناطق رونقاً يجمع بين الجمال والانضباط، مشيراً إلى أن الفكرة حققت أكثر من ملياري مشاهدة عالمية، وحظيت باهتمام عدد من أبرز الشبكات والوكالات الإعلامية العالمية.