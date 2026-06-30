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منصور بن زايد: قطار الاتحاد للركاب إنجاز وطني جديد

منصور بن زايد: قطار الاتحاد للركاب إنجاز وطني جديد
1 يوليو 2026 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن  ربط الإنسان بالمكان كان هدفاً أساسياً في مسيرة التنمية منذ قيام الاتحاد، واليوم يجسد قطار الاتحاد للركاب هذه الرؤية، ليصل بين مدن الدولة ويختصر الزمن ويعزز فرص النمو والتنمية.
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «منذ قيام الاتحاد كان ربط الإنسان بالمكان هدفاً أساسياً في مسيرة التنمية، واليوم يجسد قطار الاتحاد للركاب هذه الرؤية، ليصل بين مدن الدولة ويختصر الزمن ويعزز فرص النمو والتنمية. ومع انطلاق أول رحلة للقطار اليوم، 30 يونيو 2026، نحتفي بإنجاز وطني جديد يضاف إلى مسيرة الإمارات نحو المستقبل، ويعكس طموحها في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تربط الوطن وتدعم ازدهاره».

منصور بن زايد
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قطار الاتحاد
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قطار الركاب
قطارات الاتحاد
الاتحاد للقطارات
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