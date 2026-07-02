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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة ذياب بن محمد بن زايد

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة ذياب بن محمد بن زايد
2 يوليو 2026 11:11

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (94) لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. ووفقاً للمرسوم يضم المجلس في عضويته كلاً من، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة بوزارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة بوزارة الخارجية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، وسعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية. تجدر الإشارة، إلى أنه تم إنشاء مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في شهر يناير من عام 2024، بموجب مرسوم اتحادي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويتّبع المجلس رئيس ديوان الرئاسة، ويختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.

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