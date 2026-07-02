مهرجان ليوا للرطب ينطلق في الظفرة 14 يوليو

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق فعاليات ومسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الثانية والعشرين في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ويتضمن 23 مسابقة خصص لها 295 جائزة بإجمالي جوائز تتجاوز 8 ملايين درهم.

وأعلنت هيئة أبوظبي للتراث، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مجلس محمد خلف في أبوظبي، تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، بحضور سعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام الهيئة بالإنابة، والمديرين التنفيذيين في الهيئة، وعدد من المزارعين والمهتمين بمزاينات الرطب والمسابقات التراثية.

وثمن سعادة عبدالله مبارك المهيري، رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمهرجان ليوا للرطب ليواصل مسيرته على مدار 22 عاماً من النجاحات المستمرة، كأحد أبرز وأكبر مهرجانات الرطب.

وقال إن الاحتفاء بموسم الرطب يعكس إرثا أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من النخلة رمزاً للعطاء والتنمية، ورسخ مكانتها في وجدان المجتمع الإماراتي، وبنهج مجتمعي رسم ملامحه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ما أسهم في المحافظة على التراث ونقله من جيل إلى جيل، ودعم القطاع الزراعي وتعزيز استدامته، بما يعزز برامج الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أن هيئة تواصل تطوير مهرجاناتها الزراعية انطلاقاً من رؤيتها الراسخة في خدمة قطاع الزراعة، وتحفيز المزارعين لتبني أفضل الممارسات الزراعية المبتكرة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، بما يضمن استمرارية العطاء وتنمية الموارد الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية.

وأضاف أن مهرجان ليوا للرطب ومهرجانات الهيئة وبرامجها المتنوعة، تمثل جسراً حيوياً يربط الأجيال الجديدة بموروثها الوطني الأصيل، ويعزز ارتباطهم بهويتهم الوطنية، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى الشركاء والداعمين، وجميع المشاركين، الذين يسهمون إنجاح هذا الحدث الزراعي المهم بدعمكم وتفاعلكم المستمر.

من جانبه ثمن سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات، توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بإطلاق مسابقة «خرايف البيت» لتكون مبادرة نوعية تهدف إلى إحياء علاقة المجتمع والفرد بالنخلة، وتحفيز الأسر على العناية بزراعتها في منازلهم، باعتبارها رمزاً للكرم والعطاء وعنواناً لارتباط الإنسان الإماراتي بأرضه.

وأوضح أن مهرجان ليوا للرطب، يُعد من أكبر مهرجانات الرطب في الدولة؛ إذ يقدم 23 مسابقة خُصص لها 295 جائزة بإجمالي جوائز تبلغ أكثر من 8 ملايين درهم، تشمل 11 مسابقة لمزاينة الرطب، و7 مسابقات للفواكه، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لمحاضر الظفرة الشرقية والغربية ومدن الظفرة، إلى جانب مسابقة أجمل مخرافة رطب، ومسابقة إبداع من جذع النخلة.

وأضاف سعادته أن المهرجان يحتضن سوق الرطب والمنتجات الزراعية، والسوق التراثي، وركن الحرف التراثية، والفنون الشعبية، وركن الأسرة، إضافةً إلى المحاضرات والورش التوعوية، ومشاركة الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين.

بدوره، قال سعادة مبارك القصيلي، مدير مزاينة الرطب، إن مهرجان ليوا للرطب يمثل منصة وطنية مهمة لدعم المزارعين، وتشجيعهم على تطوير إنتاجهم، والارتقاء بجودة الرطب والمنتجات الزراعية الإماراتية، بما يُسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي والمحافظة على استدامة القطاع الزراعي.

وفيما يتعلق بالمسابقات، أشار القصيلي إلى أن هيئة أبوظبي للتراث حرصت على اعتماد معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية بين جميع المشاركين، وتشمل جودة المنتج وسلامته، والالتزام بالاشتراطات الفنية، إضافةً إلى تقييم المزارع وفق أفضل الممارسات الزراعية في الفئات التي تتطلب ذلك، داعياً الراغبين بالمشاركة إلى الاطلاع على اللوائح المنظمة لكل مسابقة، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل والتسليم، بما يُسهم في إنجاح الموسم وتحقيق أهدافه.

وحرصاً على تسهيل إجراءات المشاركة، أتاحت الهيئة التسجيل في جميع المسابقات إلكترونياً عبر تطبيق "فالك الناموس" من خلال الهواتف الذكية، والذي يوفر خدمات التسجيل، ومتابعة الطلبات، والاطلاع على اللوائح والمواعيد والنتائج والإعلانات وآخر الأخبار.