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سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى أمير دولة قطر

تميم بن حمد يتسلم أوراق اعتماد سعيد القمزي (وام)
3 يوليو 2026 01:07

الدوحة (وام)

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قدّم سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، أوراق اعتماده إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وذلك خلال مراسم أُقيمت في الديوان الأميري بالدوحة.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بالمزيد من التقدم والازدهار.
وتمنى سموه للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جهته، أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة قطر، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويواكب تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.
وتم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة ودول قطر، وبحث سبل تطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

أمير دولة قطر
أمير قطر
قطر
الإمارات
الإمارات وقطر
سعيد عبدالله القمزي
سعيد القمزي
سفير الإمارات
تميم بن حمد آل ثاني
تميم بن حمد
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