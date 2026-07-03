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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بيلاروس بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بيلاروس بذكرى استقلال بلاده
3 يوليو 2026 13:31

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ألكسندر تورتشين، رئيس وزراء جمهورية بيلاروس.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
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