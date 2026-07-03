رئيس الدولة يمنح سفيرة جمهورية مالطا وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة ماريا كاميليري كاليا، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة، تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها، مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وقلَّدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، سعادتها الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، حيث أكدت معاليها حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية مالطا في مختلف المجالات.

وأعربت معاليها عن تمنياتها لسعادة السفيرة بالتوفيق والنجاح في عملها، مثنية على دورها في تعزيز العلاقات المميزة بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا.

ومن جانبها، أعربت سعادة السفيرة ماريا كاميليري كاليا، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيدة بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات بين البلدين، وتقدمت بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجدته من تعاون كان له أثر إيجابي في نجاح مهمتها في الدولة.