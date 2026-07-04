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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي والجابري في العين

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي والجابري في العين
4 يوليو 2026 21:09

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة هادي هيف غريب الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله "محمد" إلى كريمة عبدالله جابر سعيد الجابري.
أقيم الحفل في مجلس مريفيعة في منطقة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
وعبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
تخللت الحفل فقرات تراثية وفنية، شملت عروضاً من الفنون الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.

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