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علوم الدار

منصور بن زايد: نبارك لملك المغرب التأهل لربع نهائي كأس العالم

منصور بن زايد: نبارك لملك المغرب التأهل لربع نهائي كأس العالم
4 يوليو 2026 23:42

بارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة والشعب المغربي، بمناسبة تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026.
وكتب سموه، على «منصة «إكس»: «فرحة مستحقة لأسود الأطلس بتأهلهم اليوم إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد أداء قوي وروح عالية جسدت عزيمة المنتخب المغربي الشقيق».
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «نبارك لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي هذا الإنجاز، ونتمنى للمغرب الشقيق كل التوفيق في مواصلة مشواره المشرف».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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