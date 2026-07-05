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علوم الدار

ضمن «الفارس الشهم 3».. 4 قوافل مساعدات إماراتية تدخل قطاع غزة تحمل 416 طناً من المواد الإغاثية

ضمن «الفارس الشهم 3».. 4 قوافل مساعدات إماراتية تدخل قطاع غزة تحمل 416 طناً من المواد الإغاثية
5 يوليو 2026 14:05

دخلت إلى قطاع غزة، خلال هذا الأسبوع، 4 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، تضم 47 شاحنة محمّلة بـ416 طناً من المواد الإغاثية، شملت الطرود الغذائية ومواد الإيواء، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وجرى تجهيز القوافل وتحميلها عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، بإشراف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي، وفق منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة تجهيز المساعدات وفرزها وتحريكها، بما يلبّي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل قطاع غزة، ويضمن استمرارية وصول الدعم الإغاثي إلى مستحقيه.

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وتأتي هذه القوافل امتداداً للجهود الإنسانية التي تنفّذها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، لتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والإسهام في التخفيف من معاناتهم، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع.

وتواصل دولة الإمارات، من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بما يجسّد نهجها الراسخ في مدِّ يد العون للمحتاجين، وترسيخ قيم التضامن والمسؤولية الإنسانية.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الإمارات
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