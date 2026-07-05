بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 30 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في الأبيض وتدعو لحماية المدنيين وتأمين وصول آمن للمساعدات في السودان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أميركي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان.

وستُقدَّم هذه المساعدات عبر «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ، والتزامها المستمر تجاه الشعب السوداني الشقيق.

تأتي هذه الاستجابة في أعقاب التدهور الخطير الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، حيث تتزايد الاحتياجات الملحة للمدنيين والنازحين إلى الأمن الغذائي والرعاية الصحية ومياه الشرب والمأوى.

وأكدت دولة الإمارات ضرورة التحرك الإنساني العاجل والمنسّق لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة الى مستحقيها، ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً.

وجددت دولة الإمارات تأكيدها أن حماية المدنيين في الأبيض، وفي مختلف أنحاء السودان يجب أن تظل أولوية عاجلة للمجتمع الدولي، مشددة على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني، وتجنب التصعيد في المناطق المأهولة بالسكان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة وعضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية: «تجسّد هذه الاستجابة العاجلة نهج قيادة دولة الإمارات الرشيدة بأن الإنسان يبقى هو محور عملنا الإنساني. وفي هذه المرحلة الحرجة، يجب أن يبقى التركيز منصبّاً على حماية المدنيين، وتمكين ممرات إنسانية آمنة، والاستجابة للاحتياجات العاجلة للنازحين وللفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما المرضى والأطفال وكبار السن والنساء».

وأضاف معاليه: «ستواصل دولة الإمارات الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، والعمل مع الشركاء الإنسانيين والدوليين للتخفيف من معاناة المدنيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، والمساعدة للحيلولة دون مزيد من التدهور على الأرض. كما تشدد دولة الإمارات على أهمية عدم تسييس معاناة المدنيين، وضمان أن تظل الجهود الدولية مُركّزة على إنقاذ الأرواح ودعم المساءلة عن الانتهاكات من خلال آليات مستقلة ومهنية ونزيهة».

وأشار معاليه إلى أن إجمالي الدعم الذي قدمته دولة الإمارات للسودان منذ اندلاع الأزمة بلغ نحو 800 مليون دولار أميركي، وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ودعم الاستجابة الإنسانية الدولية، ومساعدة اللاجئين والنازحين والمجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن المساعدات الإنسانية الإماراتية، تأتي ضمن التعهدات التي أعلنت عنها دولة الإمارات لدعم خطط الاستجابة الإنسانية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، الأمر الذي يُسهم في توفير الغذاء والرعاية الصحية والإيواء، ودعم اللاجئين والنازحين والفئات الأكثر احتياجاً.

ويشمل هذا الدعم مساعدات إنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، وهو ما سيسهم في توفير الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والمساعدة للمجتمعات الأكثر ضعفاً داخل السودان وفي الدول المجاورة.

وجددت دولة الإمارات تأكيدها على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان، وأن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد، ودعم عملية سياسية بقيادة مدنية سودانية تفضي إلى تحقيق سلام مستدام، بما يحفظ وحدة السودان واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والازدهار والحياة الكريمة.