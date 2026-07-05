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علوم الدار

سيف بن زايد: قواتنا الجوية مجرّبة وفاعلة في الواقع قبل الاستعراض

سيف بن زايد: قواتنا الجوية مجرّبة وفاعلة في الواقع قبل الاستعراض
5 يوليو 2026 23:12

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إن القوات الجوية الإماراتية مجرّبة وفاعلة في الواقع قبل الاستعراض.
وأكد سموه، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن «القوات الجوية الإماراتية لا تُقاس بالعروض، بل بقدرتها حين تُختبر السماء في الميدان».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أنها «قوةٌ مجرّبة وفاعلة في الواقع قبل الاستعراض، لله الحمد صنعتها قيادةٌ بنت الإنسان قبل الآلة، والكفاءة قبل القوة». 
وأوضح سموه «وفي العمليات يثبت فرسان الإمارات أنهم صُنّاع أثرٍ لا أصحاب مشهدٍ عابر».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
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