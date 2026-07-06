9.4 مليون مسافر يستفيدون من منظومة «السفر الذكي» بدبي خلال 6 أشهر

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي»، عن نتائج منظومتها الاستباقية للسفر الذكي، والتي نجحت في خدمة أكثر من 9.4 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2026، في إنجاز رقمي قياسي يكرّس ريادة إمارة دبي العالمية في تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات، التي أعُلن عنها، أن 9,024,736 مسافراً اعتمدوا على البوابات الذكية كركيزة أساسية للعبور، و439,321 مسافراً اختبروا مستقبل السفر عبر خدمة السجادة الحمراء بلا حدود، وبلغ زمن عبور المسافر عبر السجادة الحمراء 3.4 ثانية فقط.

كما أظهرت أن التقلص في زمن العبور، مقارنة بالإجراءات السابقة، بنسبة 60%، وبلغت القدرة الاستيعابية للمعالجة الفورية والذكية في الوقت نفسه 10 مسافرين.

وأعلنت «إقامة دبي»، أن 0% وثائق و0% نقاط تلامس هو المفهوم الجديد الذي حققته خدمة السجادة الحمراء بنجاح، مؤكدة أن خدمة السجادة الحمراء في مطار دبي تقود التحول إلى خدمة السفر بلا حدود، مقدمةً تجربة عبور هي الأسرع من نوعها عالمياً، لتتحول مطارات دبي إلى نموذج يُحتذى به في جودة الحياة وكفاءة العمليات التشغيلية.

استشراف المستقبل

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي، أن ما تحققه منظومة السفر الذكي يجسّد رؤية دولة الإمارات ودبي في توظيف الابتكار لصناعة خدمات حكومية عالمية المستوى، مشيراً إلى أن تطوير تجربة السفر لم يَعُد يقتصر على تسريع الإجراءات، بل أصبح استثماراً في جودة الحياة، وتعزيز تنافسية الدولة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للسفر والأعمال والاستثمار.

من جانبه، قال اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، إن التكامل بين البوابات الذكية وخدمة السجادة الحمراء يعكس تطور منظومة المنافذ الجوية في دبي، من خلال حلول ذكية تجمع بين الانسيابية التشغيلية وأعلى معايير الأمن، مؤكداً استمرار تطوير الخدمات الرقمية بما يواكب النمو المتسارع في حركة المسافرين.

السجادة الحمراء

وتُمثل خدمة السفر بلا حدود، عبر السجادة الحمراء، المرحلة الأكثر تطوراً في رحلة التحول نحو السفر الذكي، إذ تتيح للمسافرين المؤهلين إتمام إجراءات الدخول والخروج أثناء الحركة، ودون الحاجة إلى التوقف أو إبراز أي وثائق.

تعتمد هذه الخدمة على منظومة متكاملة من الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف البيومتري، القياسات الحيوية، وقد نجحت في إحداث نقلة نوعية عبر تقليص زمن العبور من 12.5 ثانية إلى 3.4 ثانية فقط. ويعكس إلغاء جميع نقاط التلامس، وتقليص الوثائق المطلوبة إلى صفر وثيقة، مستوى متقدماً من التكامل الرقمي الذي يُبهر قطاع الطيران عالمياً.

البوابات الذكية

إلى جانب السجادة الحمراء، تُشكِّل البوابات الذكية الركيزة الأساسية لمنظومة السفر الذكي في مطارات دبي. ومن خلال الاعتماد على أحدث تقنيات البيانات الحيوية، تتيح البوابات للمسافرين المؤهلين استكمال إجراءاتهم خلال ثوانٍ معدودة دون الحاجة للإجراءات التقليدية. هذا التكامل يساهم بشكل مباشر في رفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الجوية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمطار الأنشط عالمياً، وترسيخ أعلى مستويات الدقة والأمن في إجراءات العبور.

وفي إطار حرصها على تقديم تجربة سفر استباقية وسلسة لجميع المغادرين والقادمين عبر منافذ دبي الجوية، دعت إقامة دبي المسافرين إلى الاستفادة القصوى من هذه المنظومة الرقمية من خلال ضرورة التأكد من التسجيل المسبق للاستخدام الفوري للبوابات الذكية والسجادة الحمراء.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن لجميع المسافرين المؤهلين الاستعلام بكل سهولة عن حالة تسجيلهم ومدى إمكانية استخدامهم للبوابات الذكية قبل الوصول إلى المطار، وذلك عبر زيارة الرابط الرسمي المخصّص لخدمة الاستعلام عن التسجيل في البوابة الذكية عبر الموقع الإلكتروني لإقامة دبي.

وتتيح هذه الخطوة الاستباقية إدخال البيانات الأولية والتحقق من جاهزية النظام، مما يضمن للمسافرين تخطِّي الإجراءات التقليدية والعبور المباشر والآمن خلال ثوانٍ معدودة بمجرد الوقوف في منطقة البوابات والنظر إلى الضوء الأخضر.

وتؤكد هذه النتائج الاستثنائية لإقامة دبي أن الاستثمار المستمر في التقنيات المستقبلية والذكاء الاصطناعي بات ركيزة أساسية لبناء منظومة حدودية ذكية تحقق التوازن المثالي بين الانسيابية والأمن، كما أنها تؤكد أن هذا الأداء المستدام يخدم بشكل مباشر مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية دي 33، ويرسّخ مكانة دبي بوصفها المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة، والنموذج المُلهم لمستقبل السفر العالمي.