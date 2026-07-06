مؤشر لتسريع الذكاء الاصطناعي في «الرعاية الصحية»

أبوظبي (وام)

أعلنت ستارت إيه دي، مسرّعة الشركات الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والمدعومة من شركة تمكين المتمركزة في جامعة نيويورك أبوظبي، إطلاق مؤشر تبنِّي الذكاء الاصطناعي، الذي تم تطويره من خلال مبادرتها «AI for Good» وبدعم من «Google.org».

ويستند المؤشر إلى رؤى وآراء 52 مؤسسة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، ليقدم أول قراءة واقعية مدعومة بآراء الممارسين والمتخصصين حول كيفية تبني المؤسسات في قطاعي الرعاية الصحية والأثر الاجتماعي للذكاء الاصطناعي وتطبيقه على أرض الواقع.

وفي قطاع الرعاية الصحية، أظهرت الدراسة أن 81% من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع قد حدّدت بالفعل حالات استخدام للذكاء الاصطناعي، في حين بدأت 58% منها في اختبار الحلول أو نشرها وتطبيقها. وفي هذا الصدد، أطلقت «ستارت إيه دي» دليلَين عمليين للتنفيذ، حيث يساعد دليل اكتشاف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المؤسسات على تحويل الأفكار الأولية إلى حالات استخدام قابلة للاختبار، دون الحاجة إلى خلفية تقنية متخصصة، في حين يتولى دليل تقييم واختبار حلول الذكاء الاصطناعي توجيه فرق العمل، عبر مراحل تقييم الحلول واختيارها وتشغيل مشاريع تجريبية مسؤولة ضمن عملياتها التشغيلية الحالية.

وقال أشوين جوشي، مدير منصة «ستارت إيه دي»، إن مبادرة «AI for Good» تم إطلاقها لمساعدة المؤسسات ذات الأهداف المجتمعية والتنموية على الانتقال من مرحلة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي إلى التبني العملي لتقنياته.

وقال أنتوني نقاش، المدير العام التنفيذي لشركة جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يبدو معقداً، إلا أننا على ثقة تامة بقدرة مؤسسات الرعاية الصحية على تبني تقنياته والاستفادة منها.