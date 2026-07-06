«النقل المتكامل» يحصد جائزة «دمج»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، بجائزة «دمج»، تقديراً لجهوده المستمرة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، من خلال توفير خدمات نقل مدرسية آمنة ومهيّأة بشكل متكامل، تُسهم بفاعلية في تعزيز سهولة الوصول، والاستقلالية، والدمج المجتمعي الشامل.

وتُسلِّط هذه الجائزة الضوء على الرؤية الاستراتيجية لمركز النقل المتكامل المرتكزة على تطوير حلول ذكية وإنسانية مبتكرة تراعي الاحتياجات الفردية لأصحاب الهمم، بما يدعم استقلالية الطلبة، ويعزّز جودة الحياة اليومية لأُسرهم ومنحهم الثقة والطمأنينة. كما يجسّد هذا الإنجاز مساهمة المركز المحورية في تحقيق رؤية أبوظبي الطموحة لبناء مجتمع دمج شامل ومستدام يضمن تكافؤ الفرص لجميع أفراده.

وبهذه المناسبة، صرّحت المهندسة فاطمة ناصر الحضرمي، رئيس قسم النقل المدرسي في مركز النقل المتكامل، قائلة: «نفخر في مركز النقل المتكامل أن نكون جزءاً من رحلة دعم وتمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم دون عوائق، من خلال توفير نقل آمن ومهيّأ يراعي احتياجاتهم، ويعزّز جودة الحياة. ونعمل بشكل مستمر على تطوير حلول ذكية وإنسانية تضمن تجربة آمنة ومريحة للطلبة وأولياء الأمور، من خلال تقديم خدمات نقل تُعزز استقلالية أصحاب الهمم وتمنح الأسر الثقة والطمأنينة».