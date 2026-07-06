إنجاز مشروع تطوير إنارة حديقة العامرة

العين (وام)

أنجزت بلدية مدينة العين مشروع تطوير إنارة في حديقة العامرة شمال، والذي يهدف إلى تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى السلامة وتحسين المشهد الحضاري في منطقتي العامرة والساد، من خلال تطبيق حلول إنارة حديثة ومستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة.

وأكدت البلدية أن المشروع، الذي انطلقت أعماله في يوليو 2025 واكتملت في أبريل 2026، يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمرافق الترفيهية، حيث تم تنفيذ مخطط إنارة متكامل في حديقة العامرة شمال يراعي أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة للزوار.

وشملت الأعمال توريد وتركيب 92 وحدة من أعمدة الإنارة الديكورية الحديثة المزودة بتقنية LED، جرى توزيعها بعناية في مختلف مرافق الحديقة لتعزيز جودة الإضاءة العامة وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تركيب 264 وحدة إنارة جدارية محيطة بالحديقة لرفع مستوى الإضاءة في المساحات الترفيهية، و22 وحدة إنارة ديكورية معلقة في مناطق الاستراحات والجلوس لتوفير أجواء مريحة ومناسبة للعائلات، كما تم تنفيذ 600 وحدة من الإنارة التجميلية بتقنية LED Strip Light على امتداد الممرات الداخلية، بما يضفي طابعاً جمالياً ويعزز تجربة الزوار، خاصة خلال الفترة المسائية.

وفي إطار الاهتمام بكافة فئات المجتمع، حرصت البلدية على تزويد مناطق ألعاب الأطفال بأنظمة إنارة آمنة ومناسبة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار جهود بلدية مدينة العين المستمرة لتطوير المرافق العامة ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال البنية التحتية المستدامة، ويعزز جودة الحياة ويرفع مستوى رضا المجتمع.