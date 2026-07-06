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علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تحصل على اعتماد الجودة

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية (وام)
7 يوليو 2026 01:05

أبوظبي (وام)

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حصلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على الاعتماد الدولي للجودة «IQA»، وهو اعتماد مؤسسي يمنح من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة «QAA»، وذلك في إنجاز نوعي يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالنجاحات.
كما يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها كصرح معرفي رائد يجمع بين جودة التعليم ورصانة البحث العلمي ورسالة إنسانية عابرة للحدود، تحمل إلى العالم قيم التسامح والتعايش والانفتاح والاعتدال، وتسهم في بناء جسور الحوار والتفاهم بين الثقافات والشعوب.
ويجسد هذا الإنجاز التزام الجامعة بالمعايير والمبادئ التوجيهية الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي «ESG»، التي تمثل إطاراً مرجعياً دولياً للتميز المؤسسي والأكاديمي. ويُعد الاعتماد من أرفع الشهادات الدولية في قطاع التعليم العالي، إذ يأتي بعد عملية تقييم دقيقة لمختلف مكونات المؤسسة الجامعية، استقرأت كفاءة منظومة القيادة والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والبرامج الأكاديمية وإدارة الجودة وآليات التطوير المستمر.
وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: إن هذا الاعتماد لا يمثل مجرد اعتراف دولي بجودة الأداء المؤسسي فحسب، بل يجسد نجاح رؤية استراتيجية راهنت على الإنسان والمعرفة والقيم بوصفها الركائز الحقيقية لصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن الجامعة نجحت في بناء منظومة أكاديمية قادرة على المنافسة عالمياً، دون أن تتخلى عن رسالتها في ترسيخ الحكمة، وتعزيز الحوار الحضاري وخدمة الإنسانية.
وأضاف أن هذا الاستحقاق الأكاديمي الرفيع يعزز المسؤولية تجاه مواصلة التطوير واستشراف المستقبل، ويمنحنا زخماً إضافياً لتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية، وتعزيز إسهام الجامعة في إنتاج المعرفة الرصينة، وتطوير المبادرات الفكرية والعلمية القادرة على مواكبة التحولات العالمية ومواجهة التحديات المعاصرة.
وقال: إن الجامعة تنطلق من رؤية تعتبر المعرفة الإنسانية قوة محركة للتنمية والتقدم، وإن الاستثمار في بناء الإنسان الواعي والقادر على التفكير النقدي والحوار البنّاء يمثل جوهر رسالتها وأحد أهم مرتكزات مشروعها الأكاديمي والحضاري.

الإمارات
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
خليفة الظاهري
خليفة مبارك الظاهري
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