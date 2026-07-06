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علوم الدار

عمار بن حميد يعزّي في وفاة علي ماجد السويدي

عمار بن حميد خلال تقديمه واجب العزاء بحضور أحمد بن حميد (وام)
7 يوليو 2026 01:04

عجمان (وام)

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قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء في وفاة علي ماجد علي السويدي.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما قدّم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان.

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