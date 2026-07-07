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علوم الدار

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تُطلق ملتقى «مهارات الغد»

ورش تدريبية وجلسات تفاعلية في البرنامج (وام)
8 يوليو 2026 01:04

دبي (الاتحاد)

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أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، فعاليات ملتقى مهارات الغد الصيفي 2026، الذي يستمر حتى 23 يوليو الجاري، ويقدّم منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتطبيقية ضمن مساري الموهبة والابتكار، بهدف إعداد الطلبة والشباب بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لمواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي. 
ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من 100 مشارك ضمن مجموعة من البرامج المتخصّصة التي تجمع بين تنمية القدرات الشخصية والتفكير العلمي والتقنيات المستقبلية، بما يسهم في بناء جيل قادر على الإبداع وصناعة الحلول للتحديات المستقبلية.
وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في مقر المؤسسة، حضور نخبة من المختصين والخبراء والطلبة وأولياء الأمور، حيث تضمن عرضاً تعريفياً بالملتقى ومساراته المختلفة، وجلسة تحفيزية، إضافة إلى ورشة تفاعلية بعنوان «رحلة نحو الذات»، التي ركّزت على تنمية الوعي الذاتي وبناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس، باعتبارها ركائز أساسية في رحلة التميّز والابتكار.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «صممنا ملتقى مهارات الغد الصيفي، ليكون منصة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتتيح للمشاركين خوض تجارب عملية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات قيمة مضافة».

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
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دبي
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خليفة السويدي
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