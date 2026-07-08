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علوم الدار

زوجان إماراتيان يستقبلان 3 مواليد بصحة جيدة بعد علاج متقدم للخصوبة

مركز توام للإخصاب
9 يوليو 2026 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن نجاح مركز توام للإخصاب التابع لشركة «صحة» في إدارة حالة معقّدة من العقم الذكوري الشديد، أسفرت عن ولادة ثلاثة أطفال أصحاء، عبر دورتين علاجيّتين ناجحتين. 
فقد تقدّم زوجان إماراتيان إلى المركز بعد أربع سنوات من العقم الأولي، حيث أثبتت الفحوصات المتكررة لتحليل السائل المنوي وجود عقم ذكوري شديد. وبعد تقييم إكلينيكي شامل، خضع الزوج لعملية استخراج جراحي للحيوانات المنوية نفّذها فريق المسالك البولية المتخصص ضمن برنامج متكامل لعلاج العقم الذكوري.
وفي عام 2017، خضع الزوجان لدورة علاج باستخدام تقنية الحقن المجهري داخل السيتوبلازم (ICSI)، وتم نقل جنينين عاليي الجودة إلى رحم الزوجة، ما أسفر عن حمل ناجح وولادة توأم من الذكور بصحة جيدة. وفي عام 2023، عاد الزوجان إلى المركز لبدء دورة علاجية جديدة، انتهت بحمل ناجح وولادة طفل ثالث يتمتع بصحة جيدة.
وقالت الدكتورة فتحية الفهيم، استشاري الطب الإنجابي في مركز توام للإخصاب التابع لشركة «صحة»: «تجسّد هذه الرحلة قوة النهج المتكامل في علاج العقم الذكوري الشديد. فرغم ما قد تُمثله هذه الحالات من تحديات إكلينيكية معقّدة، فإن توظيف التقنيات المتقدمة في طب الإنجاب، إلى جانب التنسيق الفعّال بين مختلف التخصصات، يتيح تقديم حلول علاجية دقيقة وقائمة على الأدلة».

مركز توام للإخصاب
شركة صحة
أبوظبي
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الخصوبة
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