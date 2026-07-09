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رئيس الدولة يصل إلى الكويت في زيارة أخوية.. وأمير البلاد في مقدمة مستقبليه

رئيس الدولة يصل إلى الكويت في زيارة أخوية.. وأمير البلاد في مقدمة مستقبليه
9 يوليو 2026 12:51

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية.

وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري.

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ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة وفد يضم كلاً من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو، رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين في الدولة.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في دولة الكويت.

المصدر: وام
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