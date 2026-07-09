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علوم الدار

«من الماضي إلى الحاضر» في متحف المربعة بالعين

مشاركون خلال البرنامج (من المصدر)
10 يوليو 2026 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بقسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة، البرنامج الصيفي «من الماضي إلى الحاضر» في متحف شرطة المربعة بمدينة العين، مستهدفاً طلبة المدارس من الفئة العمرية (7–12 عاماً)، وذلك ضمن برامجها الصيفية الهادفة إلى استثمار أوقات الإجازة في تنمية معارف النشء، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ الوعي الأمني لديهم.
وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ برامج صيفية نوعية تسهم في تنمية شخصية الأبناء، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، وغرس المفاهيم الأمنية لديهم، من خلال أنشطة تعليمية وتوعوية وترفيهية تُقدم في بيئة آمنة ومحفزة، بما ينسجم مع أهدافها في بناء جيل واعٍ ومسؤول.
وتضمن البرنامج باقة من الورش التفاعلية حول الاستفادة المثلى من أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية، إلى جانب أنشطة ثقافية وتراثية، ومسابقات تعليمية، وزيارات تعريفية، وعروض الفرقة الموسيقية العسكرية، وعروض الكلاب البوليسية (K9)، والتي أسهمت في ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وتعزيز قيم التعاون والانضباط واحترام القانون لدى المشاركين بأساليب تفاعلية جاذبة. واطّلع الطلبة خلال البرنامج على مقتنيات مكتبة الموروث الشرطي التي تضم كتباً ووثائق تاريخية توثّق مسيرة العمل الشرطي، كما تجولوا في مرافق متحف شرطة المربعة، وتعرفوا إلى مراحل تطور شرطة أبوظبي منذ تأسيسها عام 1956، من خلال ما يضمه المتحف من مقتنيات تاريخية وأزياء شرطية وعسكرية وصور ووثائق أرشيفية، من بينها صور للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بما يعزز ارتباط النشء بتاريخ الوطن وإرثه الأمني.
وشارك في تنفيذ البرنامج هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومديرية المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين ممثلة بـ«دورية السعادة»، وإدارة التفتيش الأمني (K9)، وإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين، وإدارة مسرح الجريمة، والفرقة الموسيقية العسكرية، حيث قدمت الجهات المشاركة عروضاً وورشاً توعوية وتفاعلية عرّفت الطلبة بطبيعة العمل الشرطي والأمني وأهمية الالتزام بالسلوكيات الإيجابية.
وشهد البرنامج تفاعلاً لافتاً من الطلبة وأولياء الأمور، الذين أشادوا بالمحتوى التوعوي والترفيهي المقدم، ودوره في تعزيز الوعي الأمني والهوية الوطنية، وإبراز المسيرة التاريخية والحضارية لشرطة أبوظبي، بما يسهم في تنشئة جيل أكثر وعياً وانتماءً ومسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه.

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