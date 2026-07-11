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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يوجه بتخصيص منح دراسية بجامعة الشارقة لأوائل الثانوية العامة

سلطان بن أحمد القاسمي يوجه بتخصيص منح دراسية بجامعة الشارقة لأوائل الثانوية العامة
11 يوليو 2026 14:48

وجه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بتخصيص منح دراسية للطلبة الأوائل في الثانوية العامة خريجي العام الدراسي 2025-2026، من مختلف المسارات التعليمية على مستوى الدولة، وذلك لاستكمال دراستهم الجامعية في الجامعة.

وحسب توجيه سموه، ستغطي المنحة الرسوم الدراسية كاملة طوال مدة الدراسة الجامعية في أي من البرامج الأكاديمية المعتمدة في جامعة الشارقة.

يأتي هذا التوجيه بهدف دعم الطلبة المتفوقين وتمكينهم من استكمال دراستهم الأكاديمية وتحقيق طموحاتهم في بيئة تعليمية متميزة، الأمر الذي يعزز من دور جامعة الشارقة في رفد سوق العمل بكفاءات متفوقة على المستويين العلمي والمهني.

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وبارك سمو رئيس جامعة الشارقة للطلبة الأوائل وأولياء أمورهم، مشيداً سموه بمستواهم الدراسي وجهودهم الكبيرة التي بذلوها وصولاً لنيلهم التفوق بجدارة واستحقاق.

وأكد سموه أن جامعة الشارقة تسعى دائماً لاستقطاب المواهب والمتفوقين والمجتهدين وتوفير أفضل البرامج الأكاديمية التي تلبي طموحاتهم وجميع الطلبة وجعلها قِبلةً للمتفوقين والباحثين والعلماء، بما ينعكس على جودة مخرجاتها التعليمية، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على خدمة المجتمع والإسهام في مسيرة التنمية بالدولة.

المصدر: وام
سلطان بن أحمد القاسمي
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