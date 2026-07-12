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علوم الدار

رئيس لبنان يستقبل سفير الدولة في بيروت

رئيس لبنان يستقبل سفير الدولة في بيروت
12 يوليو 2026 09:37

بيروت (وام)
استقبل فخامة جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، في القصر الجمهوري في العاصمة بيروت، فهد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية. ونقل السفير الكعبي إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل رئيس الجمهورية اللبنانية، السفير الكعبي، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وأعرب فخامته عن بالغ شكره وامتنانه لقرار دولة الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى بلدهم الثاني، لبنان، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتجسد متانة الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين. من جهته، أكد فهد الكعبي، حرص دولة الإمارات المستمر على توطيد أواصر التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستظل داعمة لأمن واستقرار وسيادة لبنان ووحدة أراضيه.

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