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علوم الدار

هيئة "الطوارئ والأزمات" تؤكد استقرار الأوضاع في الدولة

هيئة "الطوارئ والأزمات" تؤكد على استقرار الأوضاع في الدولة
12 يوليو 2026 11:54

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أن الأوضاع في الدولة مستقرة، مطمئنة أفراد المجتمع بأن منظومات الرصد والمتابعة الوطنية تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة ضمن أعلى مستويات الجاهزية، بما يضمن المتابعة المستمرة لأية مستجدات والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدة أن التهديدات الصاروخية التي تم رصدها صباح اليوم كانت خارج حدود الدولة.

وقالت الهيئة، إن إصدار التنبيهات والرسائل التحذيرية يأتي في إطار النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات للتعامل مع أي مستجدات محتملة، أو أي مخاطر وشيكة حتى وإن كانت احتمالية تأثيرها محدودة، بما يعكس جاهزية المنظومة الوطنية وحرصها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجتمع واستقراره.

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وجددت الهيئة تأكيدها على أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات تستدعي القلق، وأن الجهات المختصة مستمرة في متابعة الأوضاع وإطلاع الجمهور على جميع المستجدات عبر القنوات الرسمية.

المصدر: وام
الكوارث
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الإمارات
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