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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في وفاة الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في وفاة الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
12 يوليو 2026 20:24

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

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المصدر: وام
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