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سيف بن زايد: نتقدم بخالص التعازي إلى أمير قطر والشعب القطري في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

سيف بن زايد: نتقدم بخالص التعازي إلى أمير قطر والشعب القطري في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
12 يوليو 2026 20:32

تقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بخالص التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس»: «نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ولأسرة آل ثاني الكرام، وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني».
وأضاف سموه «نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب القطري الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
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