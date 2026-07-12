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علوم الدار

حكام الإمارات يعزون أمير قطر في وفاة الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

حكام الإمارات يعزون أمير قطر في وفاة الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
12 يوليو 2026 21:03

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

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المصدر: وام
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قطر
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