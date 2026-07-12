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صقر غباش يعزي رئيس مجلس الشورى القطري في وفاة الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

صقر غباش يعزي رئيس مجلس الشورى القطري في وفاة الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
12 يوليو 2026 23:34

بعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تعزية إلى سعادة حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه.
وأكد معاليه، في البرقية، أن المجلس الوطني الاتحادي، ممثل شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، يشارك دولة قطر الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، أحزانها في هذا المصاب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب القطري الشقيق والأمتين العربية والإسلامية جميل الصبر والسلوان.
وأشاد معالي صقر غباش بما تركه الفقيد الراحل من بصمات بارزة في مسيرة نهضة دولة قطر، وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن إرثه الوطني وسيرته العطرة سيبقيان حاضرين في وجدان الأجيال.
كما أعرب معاليه عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بدوام التوفيق والسداد في مواصلة قيادة مسيرة التنمية والنهضة، وتحقيق تطلعات الشعب القطري نحو مزيد من التقدم والازدهار.

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المصدر: وام
صقر غباش
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وفاة
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