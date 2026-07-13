«تنمية المجتمع» بدبي تشارك في مؤتمر دولي لتطوير الاقتصاد السلوكي

دبي (الاتحاد)

شاركت هيئة تنمية المجتمع في دبي في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لتطوير الاقتصاد السلوكي، الذي استضافته جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأميركية، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة لدبي في توظيف الاقتصاد السلوكي والبحث العلمي لتطوير السياسات والخدمات الاجتماعية، وتُعزِّز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية المعنية بمستقبل التنمية المستدامة والابتكار الحكومي.

وضمّ وفد «الهيئة» كلاًّ من علي القاسم، مدير إدارة المنافع والتمكين في هيئة تنمية المجتمع في دبي، والدكتور أحمد سمرجي، خبير مكتب معالي المدير العام في هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث استعرض الوفد تجربة الهيئة في تطوير البرامج الاجتماعية القائمة على الأدلة والاقتصاد السلوكي، باعتبارها إحدى الركائز الداعمة لتطوير السياسات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. وخلال المؤتمر، قدّم الوفد دراسة علمية تناولت إعادة تعريف الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالصحة الجيدة والرفاه، من خلال طرح رؤية شمولية لمفهوم الرفاه تمتد إلى أبعاده الصحية والنفسية والاجتماعية والبيئية، بما يعكس تطور المفاهيم العالمية المرتبطة بجودة الحياة والتنمية المستدامة.

وحظيت الدراسة بإشادة واسعة من المشاركين، الذين أكدوا أهمية الطرح الذي قدّمته الهيئة في إثراء النقاشات العلمية.

وأكد علي القاسم، مدير إدارة المنافع والتمكين في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مشاركة هيئة تنمية المجتمع في دبي تأتي انطلاقاً من التزامها بتطوير سياسات وبرامج اجتماعية تستند إلى البحث العلمي والاقتصاد السلوكي، بما يدعم جودة الحياة والرفاه المجتمعي، ويواكب رؤية دبي في بناء منظومة تنموية تضع الإنسان في قلب أولوياتها.

تعزيز التعاون

على هامش المؤتمر، عقد وفد «الهيئة» لقاء مع وفد أكاديمي من جامعة ميشيغان ضم ثمانية من المسؤولين والباحثين، لبحث آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات الاجتماعية، ولا سيما مع معهد البحوث الاجتماعية التابع للجامعة، الذي يُعد من أبرز مراكز البحوث الاجتماعية المتخصصة عالمياً، حيث اتفق الجانبان على مواصلة المباحثات لتعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات.