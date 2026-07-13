ضم الملاك والمستثمرين في «إكسبو دبي» إلى برنامج «إسعاد»

دبي (الاتحاد)

عزّزت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بمركز بطاقة إسعاد، وسلطة مدينة إكسبو دبي شراكتهما الاستراتيجية من خلال توقيع ملحق لمذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من برنامج «إسعاد» ودعم جودة الحياة للملاك والمستثمرين. ووقّع الملحق من جانب القيادة العامة لشرطة دبي العقيد صلاح محمد المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد، فيما وقّعه عن سلطة مدينة إكسبو أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم والعقاري، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. ويهدف الملحق إلى ضم الملاك والمستثمرين العقاريين في مدينة إكسبو دبي إلى برنامج «إسعاد»، بما يتيح لهم الاستفادة من العروض والامتيازات التي يقدّمها البرنامج عبر شبكة واسعة من الشركاء في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والترفيه والسفر والفنادق والمطاعم وقطاع التجزئة والشركات والمؤسسات التجارية المختلفة داخل الدولة وفي أكثر من 95 دولة حول العالم. كما ينصُّ الملحق على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وتقديم خدمات مبتكرة ومحفزة للملاك والمستثمرين، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين، وتعزيز التكامل المؤسسي. ويأتي هذا الملحق امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين، وانسجاماً مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الشراكات المؤسسية، وتقديم خدمات نوعية تسهم في إسعاد المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي.