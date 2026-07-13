«مبادلة بايو» تُطلق أول محاليل لغسيل الكلى المُصنَّعة محلياً في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصِّصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق أول محاليل لغسيل الكلى مُصنَّعة محلياً في دولة الإمارات، وذلك من خلال منشأتها التصنيعية «ويلفارما» في أبوظبي.ويشمل الإطلاق ثمانية محاليل مخصَّصة لغسيل الكلى للاستخدام في المستشفيات، بهدف دعم رعاية المرضى المصابين بالفشل الكلوي، وتُعدُّ هذه المحاليل عنصراً أساسياً في جلسات الغسيل الكلوي، إذ تُسهم في الحفاظ على توازن العناصر الحيوية في الجسم والمساعدة على إزالة الفضلات والسموم من الدم لدى المرضى الذين فقدت كِلْيتاهم القدرة على أداء وظائفهم الحيوية.

وقال الدكتور بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، التابع لشركة مبادلة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو: «إننا نواصل إحراز تقدُّمٍ ملموس في تطوير القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الدوائية، منذ إطلاق مبادلة بايو عام 2025، إذ يُعدُّ إنتاج محاليل غسيل الكلى محلياً محطة مهمة ضمن هذه المسيرة، نظراً لما تمثِّله هذه المنتجات من أهمية بالغة في دعم منظومة الرعاية الصحية وتوفير العلاجات الأساسية للمرضى، ونواصل التزامنا الراسخ في دعم تطوير القدرات الصحية الاستراتيجية وتعزيز الوصول إلى العلاجات الأساسية».

وأكَّد الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: «يمثل إطلاق محاليل غسيل الكلى الجديدة محطةً مهمة لنا ولقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث نضمن من خلال تصنيعها محلياً توفير إمدادات أكثر استقراراً واستمرارية للمرضى الذين يعتمدون على جلسات غسيل الكلى، مع تعزيز قدراتنا في إنتاج العلاجات الأساسية والمتخصّصة المستخدمة في المستشفيات».

من جانبه، قال حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: «إنَّ تطوير القدرات التصنيعية المحلية يُشكِّل ركيزةً أساسية لدعم طموحات أبوظبي ودولة الإمارات في ترسيخ مكانتهما كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية، ويتطلب بناء قطاع قادر على المنافسة عالمياً امتلاك قدرات وطنية متقدِّمة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة الدوائية، ويأتي إطلاق هذه المحاليل المخصَّصة لغسيل الكلى ضمن الخطوات المهمة لتحقيق هذا الهدف».

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أمراض الكلى المزمنة تزايداً ملحوظاً على مستوى العالم والمنطقة، حيث ترتبط في كثير من الحالات بارتفاع معدلات الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وهي من أبرز التحديات الصحية المنتشرة في العديد من دول المنطقة.

ومن خلال هذا الإنجاز، تواصل مبادلة بايو دعم منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتمكين المستشفيات ومراكز غسيل الكلى من الوصول إلى منتجات طبية تتمتع بأعلى معايير الجودة والموثوقية، وتُصنَّع هذه المحاليل في منشأة «ويلفارما» بأبوظبي وفق أعلى معايير الجودة والامتثال التنظيمي، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة للمرضى.