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«سلمى لإعادة التأهيل» تبرز رحلة تعافٍ لطفلة وُلدت مبكراً

«سلمى لإعادة التأهيل» تبرز رحلة تعافٍ لطفلة وُلدت مبكراً
14 يوليو 2026 12:59

أبوظبي (الاتحاد)
وُلدت الطفلة اليازية مبكراً جداً، وكانت تحتاج إلى دعم طبي طويل شمل المساعدة على التنفس والتغذية. وعند وصولها إلى مستشفى سلمى لإعادة التأهيل التابعة لـ«صحة»، كانت تعاني من تحديات تنفسية وتغذوية وتأخر في عدد من المهارات النمائية.
ومن خلال خطة تأهيلية متعددة التخصصات شملت طب الأطفال، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والبلع، والرعاية الترفيهية، بدأت اليازية تحقق تقدماً تدريجياً في التنفس، والتغذية، والحركة، والتفاعل مع محيطها.
وعلى مدى أشهُر من المتابعة، انتقلت اليازية من الاعتماد على الدعم التنفسي والتغذية الأنبوبية إلى التنفس بصورة طبيعية، وتناول الطعام عن طريق الفم، وتحقيق تقدم واضح في مهاراتها الحركية والتواصلية، بما يتناسب مع مرحلتها العمرية.
وقال الدكتور علي رشوان علي زلط، اختصاصي طب الأطفال في مستشفى سلمى لإعادة التأهيل التابعة لـ«صحة»: «وصلت اليازية وهي طفلة شديدة الهشاشة بعد ولادة مبكرة، ومن خلال متابعة متعددة التخصصات، حيث انتقلت من بداية إكلينيكية شديدة الضعف إلى وضع أفضل في التنفس والتغذية والنمو العام». 

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