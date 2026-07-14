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علوم الدار

جامعة الشارقة تفتح باب القبول في 158 برنامجاً

جامعة الشارقة تفتح باب القبول في 158 برنامجاً
14 يوليو 2026 13:14

الشارقة (وام)
 أعلنت جامعة الشارقة فتح باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي الجديد في 158 برنامجاً معتمداً لمختلف الدرجات العلمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم).
وتطرح الجامعة حزمة تخصصات جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، تشمل درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتطبيقاتهما الطبية والتربوية.
وأكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، أن تدشين «مركز الابتكار» يهدف ليكون منصة رائدة لدعم المواهب، وربط البحث العلمي بقطاعات الصناعة، وتأسيس الشركات الناشئة، بما ينسجم مع رؤية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، والخطة الاستراتيجية الرامية لإطلاق أكثر من 60 مشروعاً ناشئاً وبراءة اختراع. وتتوج هذه الخطوات مسيرة التميز الأكاديمي للجامعة. وتواصل توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة مدعومة بمرافق حديثة، إلى جانب تقديم حزمة من المنح والخصومات والتسهيلات المالية لضمان استقطاب الطلبة المتميزين وتوسيع فرص التحاقهم ببرامجها الرائدة.

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