«ألف للتعليم» تُعزز منظومة أدواتها القائمة على الذكاء الاصطناعي

أطلقت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، حزمةً جديدة من الأدوات المبتكرة لتعزيز تخصيص المنظومة التعليمية، وتمكين المعلمين من المتابعة اللحظية لتقدم الطلبة ومواءمة طرائق التدريس، وتوفير بيئةٍ صفية تحفّز الطلبة على التفاعل والمشاركة.

وتشمل الحزمة الجديدة «وضع العرض التقديمي» للتدريس المباشر، وخاصية إنشاء الواجبات المدرسية وتوزيعها بمرونة - فردياً وصفياً - إلى جانب أدوات التحليلات الفورية واستطلاعات الرأي والاستجابة، فضلاً عن التقييم القائم على الألعاب والأنشطة التفاعلية.

وتُتيح هذه الأدوات إمكانية توليد رؤى تعليمية إضافية مُستَخلصة من الأنشطة التفاعلية، وتكوين مؤشرات لحظية لتمكين المعلمين من قياس مستوى فهم الطلبة، وتوضيح المفاهيم المغلوطة، وتعديل منهجيات التدريس بسلاسة.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ «ألف للتعليم»، إن إطلاق حزمة الأدوات المُعزَّزة للشركة يأتي ترجمةً لنهجها في توظيف التكنولوجيا لتمكين المعلمين، وتطوير تجربة المتعلمين ومرونة وشمول البيئة المدرسية، لافتا إلى سعي الشركة من خلال هذه المنظومة إلى تسهيل اتخاذ الكوادر التعليمية لقراراتٍ صفيَّة قائمة على البيانات اللحظية، وتطوير التفاعل بين الطلبة والمادة التعليمية.

وأوضح أن تقييمات المعلمين والبيانات الأولية تعكس تحسُّناً ملحوظاً في تفاعل الطلبة ومشاركتهم ضمن الصفوف الدراسية، وتسارُع وتيرة تحديد الفجوات التعليمية.

وأشار إلى أن حلول «ألف للتعليم» تتيح إمكانية استخلاص الرؤى المتعلقة بمشاركة الطلبة بمنهجية أوسع نطاقاً، بالاستعانة بالأنشطة التفاعلية وأدوات التحقق من مستوى الفهم، بما يدعم المعلمين في بناء تصور متكامل حول تقدُّم سير العملية التعليمية.