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رئيس مجلس الشيوخ الفلبيني يشيد بالمساعدات الإنسانية الإماراتية لضحايا زلزال مندناو

صقر غباش
14 يوليو 2026 15:20

تلقي معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية شكر وتقدير من معالي شيروين تي غاتشاليان، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الفلبين، أعرب فيها عن بالغ امتنان حكومة وشعب الفلبين لدولة الإمارات على المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب إقليم مندناو.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ الفلبيني في برقيته أن المساعدات الإماراتية جاءت في توقيت بالغ الأهمية وأسهمت في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة، مشيراً إلى أن ما قدمته دولة الإمارات لم يقتصر على توفير المواد الغذائية ومياه الشرب، بل جسّد قيم التضامن والرحمة، وأسهم في إعادة الأمل إلى المتضررين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية وما تقوم عليه من احترام متبادل والتزام إنساني مشترك.

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على صعيد متصل جدد رئيس مجلس الشيوخ الفلبيني التزام المجلس، بتعزيز التعاون البرلماني مع المجلس الوطني الاتحادي من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية والمنظمات البرلمانية المشتركة، بما يسهم في ترسيخ العلاقات بين البلدين، التي تمتد لأكثر من خمسة عقود من الصداقة والتعاون.

المصدر: وام
الفلبين
زلزال
الإمارات
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