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سعود بن صقر يستقبل قنصل عام تركيا

سعود بن صقر يستقبل قنصل عام تركيا
14 يوليو 2026 15:50

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة أنور شيلان، القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدِم للسلام على سموّه.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة القنصل العام، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع تركيا في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبه، عبّر سعادة أنور شيلان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحُسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده، والنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على مختلف الصُّعد.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
تركيا
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