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منصور بن زايد وعبد الله بن زايد يقدمان التعازي إلى أمير قطر في وفاة حمد بن خليفة آل ثاني

منصور بن زايد وعبد الله بن زايد يقدمان التعازي إلى أمير قطر في وفاة حمد بن خليفة آل ثاني
14 يوليو 2026 19:14

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

 

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وأعرب سموهما - خلال تقديم التعازي في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة - عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى صاحب السمو أمير قطر وعموم آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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رافق سموهما خلال تقديم واجب العزاء، معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع وعدد من كبار المسؤولين.

  • منصور بن زايد وعبد الله بن زايد يقدمان التعازي إلى أمير قطر في وفاة حمد بن خليفة آل ثاني

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والوفد المرافق قد وصل الدوحة في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله في المطار..سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
قطر
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