الإمارات: استهداف الملاحة واستخدام «هرمز» أداةً للضغط أعمال قرصنة

أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين «ممباسا» و«الباهية»، إثر تعرضهما لهجوم بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ضمن المياه الإقليمية العُمانية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم الإيراني العدواني أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة، 6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الضحية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم الإيراني العدواني يُشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددةً على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداةً للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي.

وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

وأدانت قطر والكويت والبحرين ومصر استهداف ناقلتي النفط الإماراتيتين، واعتبرته انتهاكاً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن استمرار هذه الهجمات المرفوضة يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوّض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أمس، على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية، والالتزام بأحكام القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والمرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة وقوف الكويت الكامل إلى جانب دولة، وتأييدها لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها.

واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين «بنا»، أمس، الاستهدف تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة الكامل مع الإمارات، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسيادتها ومصالحها الحيوية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية - في بيان أصدرته أمس - رفض مصر الكامل لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تعرض أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، مشددةً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والكف عن أية ممارسات من شأنها تأجيج التوتر وتوسيع دائرة التصعيد في المنطقة.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الإمارات ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها ومصالحها.

من جانبها، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أمس، نائب رئيس البعثة في السفارة الإيرانية في نيودلهي لتقديم احتجاج بشأن هجمات السفن في مضيق هرمز. وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الهندية إن نيودلهي استدعت نائب رئيس البعثة الإيرانية في نيودلهي للإعراب عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبور مضيق هرمز أمس.

كما أدانت الهند هذه الهجمات وأعمال العنف التي تستهدف البحارة وتعرقل حرية وسلامة الملاحة عبر الممرات المائية الدولية مثل مضيق هرمز.

وطالبت بإيقاف استهداف الشحن التجاري والبنية التحتية المدنية في المنطقة لضمان استعادة حرية الملاحة والتجارة من دون عوائق عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة بما يتماشى مع القانون الدولي في أقرب وقت ممكن.