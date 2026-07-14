«تنفيذي الشارقة» يناقش الخدمات الرقمية

الشارقة (وام)

ترأَّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطّلاع على خطط التطوير في الجهات المحلية التي تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة.

واعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، واطّلع المجلس على تقرير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للعام 2025.