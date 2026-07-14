«توازن» يطلق مجلة «فورسايت» منصة إماراتية للحوار الاستراتيجي

أبوظبي (وام)

أطلق مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» مجلة «فورسايت»، وهي مجلة ربع سنوية متخصصة تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، لتؤسس منصة إماراتية للحوار الاستراتيجي تجمع بين الفكر والسياسات والصناعة، وتستشرف التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل الدفاع والأمن والصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة.

وجاء إطلاق المجلة خلال حفل أقامه المجلس في مقره بأبوظبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والعسكرية والأمنية، والشركاء الاستراتيجيين للمجلس، إلى جانب ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وقطاع الصناعات الدفاعية، وعدد من ممثلي الدول الصديقة والشركاء الدوليين، تأكيداً لأهمية الحوار والتعاون في مواجهة التحديات المستقبلية وبناء القدرات الوطنية.

ويمثل إطلاق «فورسايت» امتداداً لدور مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في تمكين منظومة الدفاع والأمن الوطني، من خلال توفير منصة معرفية تسهم في إثراء الحوار الاستراتيجي، وتجمع صناع القرار والباحثين والخبراء وقادة الصناعة لتبادل الرؤى حول القضايا والاتجاهات التي سترسم ملامح البيئة الدفاعية والأمنية خلال العقود المقبلة.

ويفتتح العددَ الأولَ حوارٌ حصريٌ مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، يستعرض من خلاله رؤية سموه لمفهوم القدرة السيادية بوصفها أساساً لبناء الاستقلالية الوطنية وتمكين القيادة، ويتناول دور الصناعة الدفاعية، والابتكار، والشراكات الاستراتيجية، والاستثمار في رأس المال البشري في تعزيز الجاهزية للمستقبل.

كما يضم العدد مجموعة من المقالات والدراسات التي يكتبها نخبة من المفكرين والباحثين والخبراء، وتتناول موضوعات متنوعة تشمل مستقبل الدفاع والأمن، والصناعات الدفاعية، والفضاء، والمعادن الحيوية، والتقنيات الناشئة، والتحولات الاستراتيجية التي تعيد تشكيل البيئة الدولية، ضمن إطار تحريري يقوم على محاور رئيسية تمثل الأبعاد الأساسية لتمكين الدفاع، بما يوفر عدسة متسقة لقراءة المتغيرات واستشراف الفرص والتحديات.

وتهدف «فورسايت» إلى أن تكون مرجعاً فكرياً ومنصة للحوار الاستراتيجي تسهم في ربط المعرفة بصناعة القرار، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الحكومية، ومراكز الفكر، والجامعات، وقطاع الصناعة.