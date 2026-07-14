الأربعاء 15 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«توازن» يطلق مجلة «فورسايت» منصة إماراتية للحوار الاستراتيجي

خلال حفل إطلاق المجلة (وام)
15 يوليو 2026 01:05

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: استهداف الملاحة واستخدام «هرمز» أداةً للضغط أعمال قرصنة
إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الإجهاد الحراري 2026

أطلق مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» مجلة «فورسايت»، وهي مجلة ربع سنوية متخصصة تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، لتؤسس منصة إماراتية للحوار الاستراتيجي تجمع بين الفكر والسياسات والصناعة، وتستشرف التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل الدفاع والأمن والصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة.
وجاء إطلاق المجلة خلال حفل أقامه المجلس في مقره بأبوظبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والعسكرية والأمنية، والشركاء الاستراتيجيين للمجلس، إلى جانب ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وقطاع الصناعات الدفاعية، وعدد من ممثلي الدول الصديقة والشركاء الدوليين، تأكيداً لأهمية الحوار والتعاون في مواجهة التحديات المستقبلية وبناء القدرات الوطنية.
ويمثل إطلاق «فورسايت» امتداداً لدور مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في تمكين منظومة الدفاع والأمن الوطني، من خلال توفير منصة معرفية تسهم في إثراء الحوار الاستراتيجي، وتجمع صناع القرار والباحثين والخبراء وقادة الصناعة لتبادل الرؤى حول القضايا والاتجاهات التي سترسم ملامح البيئة الدفاعية والأمنية خلال العقود المقبلة.
ويفتتح العددَ الأولَ حوارٌ حصريٌ مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، يستعرض من خلاله رؤية سموه لمفهوم القدرة السيادية بوصفها أساساً لبناء الاستقلالية الوطنية وتمكين القيادة، ويتناول دور الصناعة الدفاعية، والابتكار، والشراكات الاستراتيجية، والاستثمار في رأس المال البشري في تعزيز الجاهزية للمستقبل.
كما يضم العدد مجموعة من المقالات والدراسات التي يكتبها نخبة من المفكرين والباحثين والخبراء، وتتناول موضوعات متنوعة تشمل مستقبل الدفاع والأمن، والصناعات الدفاعية، والفضاء، والمعادن الحيوية، والتقنيات الناشئة، والتحولات الاستراتيجية التي تعيد تشكيل البيئة الدولية، ضمن إطار تحريري يقوم على محاور رئيسية تمثل الأبعاد الأساسية لتمكين الدفاع، بما يوفر عدسة متسقة لقراءة المتغيرات واستشراف الفرص والتحديات.
وتهدف «فورسايت» إلى أن تكون مرجعاً فكرياً ومنصة للحوار الاستراتيجي تسهم في ربط المعرفة بصناعة القرار، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الحكومية، ومراكز الفكر، والجامعات، وقطاع الصناعة.

مجلس التوازن للتمكين الدفاعي
الإمارات
مجلس التوازن
توازن
فورسايت
مجلة فورسايت
منصور بن زايد
آخر الأخبار
سفن تجارية وقوارب صيد في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
مسقط تؤكد تعاونها لاستعادة حرية الملاحة في هرمز
15 يوليو 2026
شاحنات محترقة عقب قصف روسي على كييف - أرشيفية
الأخبار العالمية
روسيا تقصف كييف بالصواريخ
15 يوليو 2026
سكان يسيرون وسط أنقاض منزل هدمته إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد هجماتها على قطاع غزة
15 يوليو 2026
تصاعد الدخان عقب تفجيرات إسرائيلية في قرية «دير سيريان» جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما لبحث آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري
15 يوليو 2026
طبيب يفحص مريضا مصابا بفيروس إيبولا في الكونغو
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: عدد إصابات إيبولا ضعف الحصيلة الرسمية
15 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©