افتتاح الدورة التاسعة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، أمس، فعاليات الدورة التاسعة من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف، الذي يُقام خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو 2026 في مركز دبي للمعارض «مدينة إكسبو»؛ بهدف دعم وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتعزيز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل، من خلال التعرف على المسارات الوظيفية، والفرص المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص.

وقام معاليه بجولة في أروقة المعرض، رافقه خلالها اللواء الركن عيسى راشد المهيري، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، حيث اطلعوا على الفرص الوظيفية والمبادرات والبرامج التي تقدمها الجهات المشاركة، والهادفة إلى تمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتأهيلهم للإسهام في مختلف القطاعات الحيوية، بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال اللواء الركن عيسى راشد المهيري، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهذه المناسبة: «يجسد معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في المواطن الإماراتي، باعتباره الثروة الوطنية الأهم والمحرك الرئيس لمسيرة التنمية الشاملة. ويأتي هذا المعرض امتداداً لجهود هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في تمكين مجندي الخدمة الوطنية، وتعزيز جاهزيتهم للانطلاق نحو مسارات مهنية نوعية، تستثمر ما اكتسبوه من قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤولية، وتسهم في رفد مختلف القطاعات بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

ونؤمن بأن أثر الخدمة الوطنية لا يقتصر على فترة أداء الواجب فحسب، بل يمتد ليشكل ركيزة أساسية في بناء الشخصية للإسهام الفاعل في خدمة الوطن. ومن هذا المنطلق، نواصل تهيئة فرص نوعية تستثمر طاقات أبناء الوطن في القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ترسيخ دور المؤسسات شركاء فاعلين في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للمستقبل».

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 55 جهة عارضة من جهات القطاع الحكومي والخاص، إلى جانب (9) من مؤسسات التعليم العالي، لضمان توفير منصة متكاملة للتواصل الوظيفي والإرشاد والتطوير المهني، وبما يعزز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مع استهداف أكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة.

يُذكر أن المعرض يُقام برعاية وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتنظمه «اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض» (عضو في «اندكس القابضة») وبدعم من «اندكس للإعلام»، وأكاديمية أدنوك الفنية، ومجموعة إيدج، وجامعة كلباء، وجامعة الذيد، و«سبيس 42»، وكليات التقنية العليا، و«إس إل بي»، ومجموعة بن حموده.