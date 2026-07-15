سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الخارجية» و«شمس»

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ومدينة الشارقة للإعلام «شمس»، كما تضم المذكرة دائرة المالية المركزية، ومصرف الشارقة الإسلامي، وذلك في مقر المدينة.

وقع مذكرة التفاهم كل من عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التكامل الإلكتروني بين الأنظمة المالية والتقنية لدى الأطراف، بما يضمن تبادل البيانات، والتحقق من المعاملات بصورة آمنة وفعالة، وتمكين المتعاملين من سداد الرسوم والمستحقات الخاصة، من خلال القنوات الرقمية المعتمدة وربطها بالخدمات والأنظمة البنكية ذات العلاقة، وتطوير آليات التحصيل الرقمي وربطها بالأنظمة المالية، بما يضمن كفاءة إجراءات التحصيل والتسوية المالية.